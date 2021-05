G20 Salute: Merkel, pandemia finirà quando tutti avranno accesso al vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Paese ha reso disponibili 70 miliardi di dosi del preparato per il Covax, con altri 30 miliardi previsti per la fine dell'anno. Tuttavia, ha avvertito la cancelliera, le risorse investite nel Covax “non sono una garanzia sufficiente di un'effettiva distribuzione delle dosi del vaccino”. Per tale motivo, “è molto importante aumentare ovunque la produzione” del preparato, “con particolare riguardo per l'Africa, dove ora viene realizzato soltanto l'1 per cento della quantità necessaria” al continente. Merkel ha quindi chiesto “a tutti i governi, le aziende, le organizzazioni internazionali di agire per il miglioramento della produzione globale dei vaccini, perché la pandemia rimarrà con noi per altro tempo a venire”. La cancelliera ha poi dichiarato: “Sono orgogliosa del fatto che, come Ue, abbiamo già reso disponibile ed esportato il 40 per cento del vaccino prodotto in Europa, fornendo assistenza a Paesi di tutto il mondo”. Secondo Merkel, “questo è l'approccio giusto e continueremo a fare la nostra parte nella lotta alla pandemia come Team Europa”. La Dichiarazione di Roma è “una pietra miliare” nel contrasto al coronavirus, ha infine affermato Merkel. (Geb)