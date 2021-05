Imprese: Fapi, Draghi garantisca accesso al credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dell'economia italiana passa per il rafforzamento delle piccole e medie imprese. Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. "Artigiani e commercianti invocano da mesi interventi da parte del governo per garantire loro un accesso al credito meno burocratico e macchinoso. Senza distribuire liquidità alle imprese non ci saranno nuovi investimenti e neanche si concretizza crescita occupazionale. E' l'impegno che chiediamo con convinzione" al presidente del Consiglio Draghi "nei prossimi provvedimenti economici del governo", conclude. (Com)