Fisco: Letta, Italia non è Paese per giovani ma non mollo

- "Io ho fatto una proposta sui giovani. E poi, con serietà, ho parlato di come finanziarla. Ma vedo che si continua a parlare solo di patrimoni e successioni. Ne traggo la triste ennesima conferma che non siamo un paese per giovani. E non mollo". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta che dà appuntamento domenica a "Che tempo che fa" alle 20 su Rai3 per "Per spiegare nel dettaglio la proposta di dote ai 18enni e per ribattere alle critiche di tutti quelli che non vogliono che l’1 per cento del Paese (di questo parliamo sulle eredità superiori ai 5 milioni) aiuti i diciottenni". (Rin)