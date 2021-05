Imprese: Carrefour, confermato mandato del presidente-Ad Bompard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Carrefour, gruppo francese specializzato nella grande distribuzione, ha rinnovato per i prossimi tre anni il mandato di Alexandre Bompard, che ricopre il doppio incarico di presidente e amministratore delegato. Nel 2018 Carrefour ha lanciato un piano quinquennale per ridurre i costi e sviluppare le attività in linea per aumentare le vendite. Bompard ha confermato gli obiettivi, tra cui quello di ridurre i costi di 2,4 miliardi di euro all'anno. (Frp)