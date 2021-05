Romania: Commissione Ue, sì ad aiuti da 46 milioni di euro per allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime romeno di circa 46 milioni di euro per sostenere l'attività degli allevatori di bestiame nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. Nell'ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di sovvenzioni dirette per affrontare parzialmente la perdita di reddito subita dagli allevatori di bestiame a causa dell'epidemia di coronavirus. La Commissione ha constatato che il regime romeno è conforme alle condizioni del quadro di riferimento temporaneo. In particolare, l'aiuto non supera 225 mila euro per beneficiario attivo nel settore agricolo primario previsto dal quadro di riferimento temporaneo e durerà fino al 31 dicembre 2021. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. (Rob)