- "Ci auguriamo di avere una bella stagione turistica, ci siamo preparati per tempo. Domani saremo a Ischia, ci auguriamo ancora di accogliere Angela Merkel, dopo aver presentato a Capir abbiamo avuto un servizio del New York Times a conferma che è un brand italiano e non solo locale. Ci siamo preparati per tempo, meno male". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)