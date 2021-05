G20 Salute: Fassina (Leu), sospendere brevetti, evitare milioni di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono pienamente condivisibili le valutazioni e le proposte espresse oggi al Global Health Summit da Hellen Johnson Sirleaf, co-presidente dell'Independent Panel for Pandemic Preparedness & Response, task force istituita dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La sua sintesi è efficace: 'La mappa della copertura vaccinale oggi è una chiara immagine di iniquità'. Al contrario, sono molto preoccupanti le formulazioni fumose e rassegnate delle bozze della cosiddetta Dichiarazione di Roma". Lo afferma in una nota il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina. (segue) (Com)