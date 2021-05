G20 Salute: Fassina (Leu), sospendere brevetti, evitare milioni di morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' necessario - spiega Fassina - che i rappresentanti dell'Ue e i governi europei, innanzitutto il governo Draghi presidente di turno del G20, raccolgano l'invito contenuto nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo e spingano affinché il G20 proponga, nell'ambito del Consiglio Trips dell'8-9 giugno, la moratoria sui brevetti per i vaccini e le tecnologie anti-Covid. È la condizione necessaria per arrivare, con la massima rapidità, ad innalzare la capacità produttiva e la produzione e evitare milioni di morti evitabili, in particolare negli Stati e nelle economie più fragili. La strada dei prestiti per acquistare i vaccini da Big Pharma sarebbe inaccettabile in quanto caricherebbe i beneficiari di ulteriori debiti. Sarebbe anche inaccettabile finanziarli attraverso grants e caricare di ulteriori debiti gli Stati donatori. Come ha indicato il co-presidente Sirleaf 'almeno 1 miliardo di dosi di vaccini entro il primo settembre devono essere impegnate per i 92 Paesi a basso e medio reddito'. Di fronte alle devastanti conseguenze della pandemia, la politica deve riconquistare il primato sull'economia", conclude Fassina. (Com)