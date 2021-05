Governo: Franceschini, al via il Fondo Cultura, partnership pubblico-privato per tutela e valorizzazione patrimonio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato oggi sul sito del ministero della Cultura l'avviso che dal prossimo 24 maggio darà il via al "Fondo Cultura", uno strumento messo in campo dal ministero guidato da Dario Franceschini con il sostegno tecnico di Cassa depositi e prestiti, per sostenere – attraverso il cofinanziamento pubblico-privato - investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del Paese. Gli interventi dovranno riguardare nuove realizzazioni e non progetti già avviati o già finanziati ad altro titolo dal ministero della Cultura, dovranno essere effettuati esclusivamente in Italia e ultimati entro tre anni dall'ammissione al beneficio. Con questo strumento, ha dichiarato il ministro Dario Franceschini in occasione della firma del decreto di istituzione del fondo "diamo un ulteriore aiuto concreto a favore della tutela e della conservazione del patrimonio artistico del nostro Paese introducendo anche nuovi e importanti meccanismi di collaborazione tra pubblico e privato che si aggiungono al grande investimento portato avanti dallo Stato". (segue) (Com)