Governo: Franceschini, al via il Fondo Cultura, partnership pubblico-privato per tutela e valorizzazione patrimonio nazionale (2)

- Per la realizzazione di questi lavori potrà essere riconosciuto un finanziamento fino all'80 per cento dei costi previsti, con una soglia minima di 100 mila e non superiore al milione di euro. La rimanente parte del 20 per cento sarà cofinanziata dal privato, in forma singola o associata. I fondi saranno riconosciuti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Il finanziamento concesso non potrà in alcun caso essere aumentato. La domanda potrà essere presentata dal giorno 24 maggio 2021 e completata entro massimo le ore 13:59 del giorno 31 agosto 2021. Cassa depositi e prestiti, oltre all'importante lavoro di progettazione del Fondo, metterà a disposizione la piattaforma logistica su cui presentare le domande. A vagliare tutte le richieste ci sarà una Commissione tecnica, designata dal Mic tra esperti del patrimonio culturale, che stilerà l'elenco finale delle domande ammesse con il relativo importo. Con l'obiettivo di raggiungere un'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale, i fondi saranno suddivisi in cinque quote in base alla popolazione residente e saranno destinate a finanziare interventi nelle aree geografiche del Nord Ovest, del Nord Est, del Centro, del Sud e delle Isole. Nel caso in cui le domande per singola area geografica non esauriscano la quota di risorse assegnata alla quella zona, quelle residue saranno distribuite in pari misura nelle altre aree. (Com)