Fisco: Franco, bene proposta Tesoro Usa su aliquota minima globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in una nota dichiara: "Accolgo con favore la proposta avanzata dal Tesoro degli Stati Uniti per introdurre un'aliquota fiscale minima globale di almeno il 15 per cento". Questo "è un altro passo importante verso un accordo sulla nuova architettura fiscale internazionale. Le discussioni tecniche presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) stanno procedendo bene e la prospettiva di raggiungere una soluzione globale e basata sul consenso sui due pilastri della riforma fiscale internazionale è ora concreta", sottolinea il ministro che conclude: "In qualità di presidenza del G20, stiamo compiendo tutti gli sforzi per garantire il raggiungimento di un accordo politico alla riunione del G20 di luglio a Venezia". (Com)