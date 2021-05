G20 Salute: vicepremier Golikova, Russia mira a rafforzare ruolo coordinamento Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia mira a sviluppare ulteriormente la capacità sanitaria globale con il ruolo di coordinamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo ha dichiarato la vicepremier russa Tatjana Golikova, intervenendo in videocollegamento al Summit globale sulla salute in corso oggi a Roma. "Il nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente la capacità globale di tutela della salute con il ruolo di coordinamento dell'Oms. Contribuiremo alla piena attuazione dei regolamenti sanitario internazionale e all'ottenimento dell'accesso universale ai servizi sanitari", ha affermato la vicepremier. Golikova ha sottolineato inoltre l'importanza della creazione di corridoi verdi per i beni essenziali e la rimozione delle sanzioni per combattere la pandemia. La Russia ritiene necessario, inoltre, accelerare la procedura per la qualificazione dei nuovi vaccini presso l'Oms, ha affermato la vicepremier della Federazione Russa. "Abbiamo delle riserve in merito all'aumento dell'impatto pratico dell'iniziativa formata lo scorso anno per accelerare l'accesso ai fondi per combattere il Covid-19 e la sua piattaforma vaccinale Covax. È necessario accelerare la procedura per la pre qualificazione dei nuovi vaccini all'Oms, ampliando l'elenco dei preparati nel portafoglio di questo meccanismo", ha dichiarato Golikova. (Rum)