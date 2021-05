Imprese: Essilux, da assemblea ok a bilancio e nuovo Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea degli azionisti di EssilorLuxottica, riunitasi oggi con un quorum pari al 76,82 per cento, ha approvato il bilancio di esercizio 2020 con il 99,93 per cento delle azioni rappresentate. L’assise ha anche dato il via libera al bilancio consolidato – con il 99,72 per cento dei consensi – e alla politica retributiva, dando mandato al consiglio di amministrazione di procedere all’acquisto di azioni proprie. L’assemblea ha poi approvato la composizione del nuovo Cda “post-integrazione”, espressione del primo azionista Leonardo Del Vecchio, che risulta così composto: Leonardo Del Vecchio, confermato nel ruolo di presidente, l’amministratore delegato Francesco Milleri, Romolo Bardin, Juliette Favre, Paul du Salliant, Cristina Scocchia, Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne-Roquette, José Gonzalo, Swati Piramal, Nathalie von Siemens e Andrea Zappia. Le modifiche statutarie a fronte della nuova governance sono state approvate con il 97,74 per cento dei consensi. (Rin)