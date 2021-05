Speciale energia: Expo Dubai, dal 5 al 7 ottobre collettiva Wetex su tecnologie ambientale e rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Expo Dubai rappresenta una vetrina unica per gli Emirati Arabi Uniti e costituisce anche un’ottima chance per le imprese nostrane. L’economia emiratina è aperta e dinamica e rappresenta un interessante mercato per le esportazioni, quello degli Emirati è infatti il primo mercato di sbocco delle imprese italiane nell’area del Medio Oriente e Nord Africa. L’Italia si attesta come ottavo partner commerciale degli Emirati Arabi Uniti ed il primo in Europa. Moltissime saranno le opportunità per tutte le grandi opere e infrastrutture previste nei prossimi anni. Edilizia, arredamento, ma anche imprese del comparto siderurgico-metalmeccanico, delle energie rinnovabili, delle materie plastiche, del settore digitale. Ma tra le opportunità che verranno offerte dall'esposizione universale, ci sono senz’altro quelle del settore idrico e della produzione di energia elettrica, destinata ad aumentare del 40%. Dal lato delle risorse idriche, la produzione di acqua, che avviene attraverso costosi processi di desalinizzazione e di consumo energetico, è cresciuta del 47 per cento a partire dal 2007 ad oggi. La autorità emiratine hanno annunciato la costruzione di impianti alimentati ad energia pulita, come quello di Ghantoot, situato tra Dubai ed Abu Dhabi in grado di produrre 1.500 metri cubi di acqua al giorno. Importante scommessa al centro delle politiche a favore delle energie alternative, è stato anche il lancio del progetto Noor Abu Dhabi il più grande impianto fotovoltaico al mondo che prevede l’installazione di 3,2 milioni di pannelli solari che permetteranno la riduzione di emissioni di CO2 per 1 milione di tonnellate. La rapida crescita urbana ed industriale ha inoltre posto il problema della gestione dei rifiuti. A tal proposito, la Dubai Municipality, con il Dubai Integrated Master Plan, ha annunciato la costruzione del più grande stabilimento di conversione di rifiuti solidi in energia per un costo di 2 miliardi di Aed. (Res)