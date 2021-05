Speciale energia: Iran, Aiea, trattative con Teheran per estendere accordo monitoraggio impianti nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) è ancora in trattative con l'Iran per estendere di tre mesi l’accordo per il monitoraggio degli impianti nucleari iraniani. Lo ha riferito l’Aiea in un comunicato stampa, precisando che verrà indicato un aggiornamento nei prossimi giorni. "L'Agenzia e l'Iran sono attualmente in consultazione per proseguire l’accordo”, ha riferito l’Aiea, precisando che l’accordo raggiunto lo scorso 21 febbraio per monitorare le attività degli impianti nucleari iraniani resterà in vigore. "Il direttore generale fornirà un aggiornamento al Consiglio dei governatori dell’Aiea nei prossimi giorni", si legge nella nota. L'accordo che l'Aiea sta cercando di estendere opera su un sistema del tipo "scatola nera" in cui i dati vengono raccolti senza che l'Aiea possa accedervi immediatamente. Secondo fonti interne all’Agenzia, questo sistema include il monitoraggio in tempo reale dei livelli di arricchimento dell'uranio in Iran, tra cui il complesso di Natanz. Il negoziato tra Aiea e Iran va di pari passo con i colloqui in corso a Vienna tra Teheran e il gruppo P4+1 (Cina, Francia, Germania, Regno Unito e Russia) per rilanciare il Piano globale d’azione congiunto (Jcpoa) compromesso dal ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel maggio 2018. (Res)