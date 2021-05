Covid: Regione Lazio, inviata nota informativa a tutte le scuole per vaccinazione maturandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire lo svolgimento dell’esame di maturità in sicurezza, la Regione Lazio ha pianificato il programma di vaccinazione per tutti gli studenti candidati all’esame. A partire dal 27 maggio sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti Covid-19 tramite il sistema di prenotazione on line (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home), accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di II grado, pubbliche, paritarie e private, e i direttori generali e i commissari straordinari delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dei policlinici universitari e degli Ircss, sono stati informati. Lo comunicano in una nota gli assessori della Regione Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato e al lavoro, scuola e formazione, Claudio Di Berardino. (segue) (Com)