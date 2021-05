Covid: Regione Lazio, inviata nota informativa a tutte le scuole per vaccinazione maturandi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione è libera e volontaria, per la prenotazione è sufficiente avere la tessera sanitaria in corso di validità, dove sono riportati il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (Team) che si trovano sul retro della tessera, e riportarli come indicato sul sito nel corso della prenotazione. Al termine del ciclo vaccinale, i maturandi che hanno ricevuto entrambe le dosi troveranno nel proprio Fascicolo sanitario elettronico (accessibile con Spido Cie) il certificato vaccinale con sigillo digitale, come previsto dal DL 52/21. (Com)