G20 Salute: von der Leyen, riaffermiamo principio su licenze obbligatorie

- Gli accordi Trips dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) prevedono la licenza obbligatoria come strumento da usare in momenti di crisi e questo sarà riaffermato oggi nella dichiarazione di Roma. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso al Summit globale sulla Salute. "Discuteremo dei Trips e della proprietà intellettuale", ha detto. "Sappiamo tutti che le licenze volontarie sono il metodo migliore per assicurare il necessario trasferimento di tecnologie e know how insieme ai diritti della proprietà intellettuale", ha spiegato. "Ma gli accordi Trips e la dichiarazione di Doha del 2001 prevedono già oggi la licenza obbligatoria come legittimo strumento da usare in una crisi e questo sarà riaffermato oggi", ha sottolineato. (Beb)