Turismo: Fd'I, autorizzare ingresso a tutti i vaccinati

- "Chiediamo al governo Draghi di autorizzare gli arrivi a tutti i cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino senza alcuna distinzione tra tipologie di farmaci. L'Italia segua l'esempio della Spagna che dal 7 giugno permetterà l'ingresso sul suo territorio a tutti i vaccinati". Lo affermano il deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione X della Camera, Riccardo Zucconi, e il responsabile del dipartimento Turismo di Fd'I, Gianluca Caramanna. "Una richiesta - aggiungono - che avevamo già avanzato al ministro del Turismo Garavaglia, nel corso dell'incontro durante il quale portammo le proposte di FDI per rilanciare il comparto turistico della nostra Nazione, e che oggi troviamo doveroso rilanciare. Solo in questo modo, infatti, potremo aprire l'Italia ai flussi di turisti extra-UE, permettendo loro di godere delle bellezze del nostro paese e agli operatori del settore di rialzarsi e far tornare a correre un settore che vale il 13 per cento del nostro Pil". (com)