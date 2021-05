G20 Salute: Fernandez, pandemia occasione per costruire società più inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del nuovo coronavirus è un’opportunità per muoversi verso una società più inclusiva. Lo ha detto il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, intervenendo in modalità virtuale al Global Health Summit, in corso a Roma. “Il Covid ha messo in evidenza le debolezze del sistema globale nel rispondere alle emergenze di salute pubblica”, ha detto Fernandez. “La mia regione, l’America Latina, affronta uno dei momenti più critici della pandemia”, ha detto il presidente, lanciando un appello a “raddoppiare gli sforzi” per assicurare il trasferimento delle conoscenze e delle licenze per la produzione dei vaccini e ridisegnare la governance di salute pubica favorendo una “risposta alle emergenze sulla base della solidarietà”. “La pandemia è un’opportunità per muoversi verso una società più inclusiva”, ha detto Fernandez. (Res)