Lombardia: fiino al 24 Maggio iniziative all'insegna del tema del respiro nei parchi

- In occasione della Giornata europea dei parchi 2021, fino al 24 maggio, Federparchi propone una serie di 24 appuntamenti, all'insegna del tema del respiro dei parchi, per testimoniare l'importanza della relazione fra le persone e la natura oltre che fra il benessere delle comunità e la tutela della biodiversità. I parchi sono i luoghi in cui questa relazione prende forma, gli spazi naturali che permettono alle persone e alle città di respirare. In questo periodo di pandemia, infatti, ha assunto particolare rilevanza il tema del benessere e, in questo contesto, diventa fondamentale richiamare l'attenzione sul prezioso lavoro che le aree protette svolgono nella cura del territorio, del paesaggio e della biodiversità. "La Giornata europea dei parchi 2021 - ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi di Regione Lombardia, Fabio Rolfi, durante la conferenza stampa di presentazione - mi permette di rimarcare come il 25 per cento del territorio lombardo è protetto. È, infatti, con la legge regionale 86 del 30 novembre 1983 che viene istituito un 'Sistema delle Aree Protette Lombarde', che comprende, a oggi, oltre al Parco nazionale dello Stelvio, 24 parchi regionali, 105 parchi di interesse sovraccomunale, 3 riserve naturali statali e 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 242 siti Rete Natura 2000". (segue) (Com)