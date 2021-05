Lombardia: fiino al 24 Maggio iniziative all'insegna del tema del respiro nei parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un risultato possibile - ha sottolineato l'assessore - grazie al costante lavoro di Regione Lombardia e ai tanti presidenti, operatori dei parchi e volontari che, a vario titolo, rendono, quotidianamente, possibile il fruire di queste aree verdi, autentici scrigni di biodiversità. E che rappresentano, inoltre, preziose risorse nella ripartenza turistica della Lombardia post pandemia". "Oggi - ha spiegato l'assessore - è in fase di riorganizzazione e semplificazione con l'attuazione della legge regionale 28. Vogliamo semplificare per tutelare meglio i nostri parchi e renderli più fruibili. I parchi, infatti, sono i nostri autentici polmoni e zone di tutela della biodiversità. E sono anche i luoghi dove si svolge l'agricoltura più delicata". "L'agricoltura - ha rimarcato Rolfi - è la principale attività di tutela ambientale nei parchi, l'agricoltura è ambiente". "I parchi non sono solo i polmoni di questa regione - ha rimarcato Rolfi - e voglio parlarne come di un sistema territoriale che punta a realizzare, in sinergia con Federparchi e le altre realtà associative attente all'ambiente e alla sua tutela, gli obiettivi che, anche a livello europeo, con il Green deal, ci vengono fissati". "Regione Lombardia - ha concluso Rolfi - è impegnata con i parchi per l'ambiente e la crescita della cultura di tutela del sistema verde". (segue) (Com)