Lombardia: fiino al 24 Maggio iniziative all'insegna del tema del respiro nei parchi (3)

- Federparchi Lombardia, per la Giornata europea dei parchi 2021, ribadisce l'importanza della rete ecologica come opportunità di cura ambientale e sociale della nostra regione proponendo un manifesto di iniziative che, nel weekend dal 21 al 24 maggio, animeranno le aree protette lombarde. Si tratta di eventi di respirazione dei parchi, ma anche momenti di incontro, cammino, osservazione, animazione ed educazione al legame tra biodiversità e benessere delle persone. "I parchi - ha commentato Marzio Marzorati, coordinatore di Federparchi Lombardia - rispondono in modo efficace al benessere delle comunità umane e creano occasioni di turismo sostenibile significative soprattutto in questo periodo difficile che stiamo attraversando. E rappresentano una risorsa per tutti i lombardi". Cristina Chiappa, presidente del Parco Ticino e vicecoordinatrice di Federparchi Lombardia, ha infine evidenziato come "con la pandemia, abbiamo riscoperto un aspetto importante, ovvero che immergersi nella natura produce effetti positivi per la salute e il benessere". (Com)