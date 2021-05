Medio Oriente: nuovi scontri tra palestinesi e polizia israeliana nella Spianta delle moschee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi scontri sono scoppiati esplosi nell’area della Spianta delle moschee (Monte del tempio per gli ebrei) a Gerusalemme est tra fedeli palestinesi e la polizia israeliana al termine della settimanale preghiera del venerdì. Secondo quanto riporta il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth” gli scontri sono avvenuti nell’area del complesso della moschea di Al-Aqsa, poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Da una prima ricostruzione, dopo la preghiera del venerdì un gruppo di fedeli palestinesi hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza israeliane che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni e granate assordanti. Proprio gli scontri avvenuti a partire dal 7 maggio a Gerusalemme est e le tensioni per gli sgomberi di alcune famiglie palestinesi dal quartiere di Shiekh Jarrah sono stati la miccia alla base dei combattimenti tra lo Stato di Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e delle rivolte della popolazione araba in molte città israeliane.(Res)