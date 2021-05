Moldova: Russia accusa nuovamente Usa e Ue di coinvolgimento negli affari interni di Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta ancora una volta assistendo ad una presunta intensificazione della retorica aggressiva dell'Occidente alla vigilia delle elezioni parlamentari anticipate in Moldova. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa "Tass". "Siamo costretti a notare ancora una volta che con l'avvicinarsi delle elezioni parlamentari anticipate in Moldova, che si terranno l'11 luglio di quest'anno, la retorica aggressiva dei rappresentanti occidentali si sta intensificando", ha detto Zakharova facendo riferimento alla recente intervista del capo della delegazione dell'Unione europea in Moldova, Peter Michalko, che ha criticato il governo moldavo. "Chiediamo ancora una volta agli Stati Uniti e all'Ue di abbandonare la politica di coinvolgimento negli affari interni degli Stati sovrani e di influenzare i processi politici interni che si svolgono in questi Stati", ha affermato Zaharova aggiungendo secondo cui la Russia "mantiene rapporti di amicizia veramente paritari con la Moldova, basati sui principi di non intervento negli affari interni e rispetto per il popolo moldavo e disponibilità al dialogo con le istituzioni governative". In un'intervista all'emittente "Radio Chisinau", il capo della diplomazia moldava ha parlato del fatto che lo scorso anno la Moldova ha perso la terza tranche del precedente programma di assistenza macrofinanziaria in quanto non sono state completate riforme. Nell'intervista il capo della delegazione Ue a Chisinau ha parlato della necessità di una vera riforma giudiziaria e di progressi nel settore. (Rob)