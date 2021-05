Lazio: assessora Turismo, approvato piano interventi per Ventotene isola della memoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in totale 150 mila euro - aggiunge Corrado - che consentono di promuovere diverse iniziative per mantenere viva la memoria storica di Ventotene: contributi, previo avviso pubblico, per la realizzazione di studi, ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni volti a salvaguardare e a promuovere, con particolare riguardo alle giovani generazioni, gli ideali ispiratori e la trasmissione dei valori comuni che stanno alla base dell'integrazione e dell'identità europea. Prevediamo anche la premiazione di tesi di laurea e dottorati di ricerca sulla storia dell'idea di Europa unita e del pensiero contemporaneo europeo, sul processo d'integrazione e sulle istituzioni europee - prosegue l'assessora -. In più, nel collegato appena approvato in Giunta prevediamo il rifinanziamento di 300 mila euro per il 2021 degli interventi complementari alle attività del commissario straordinario per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano, relativi ai servizi pubblici essenziali del comune di Ventotene. Ci sono quindi risorse, idee e tutto il nostro impegno per far rivivere l'isola e farla scoprire a giovani studiosi dell'Europa, ma anche ai turisti e viaggiatori che ne resteranno affascinati", conclude. (Com)