FI: Tajani, Berlusconi deve stare a riposo assoluto, no attività politica

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "deve stare a riposo assoluto a casa, non può svolgere attività politica attiva, non può partecipare a riunioni. Sta a casa con una stanza attrezzata per esser assistito". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito. Si tratta, ha aggiunto, ancora delle conseguenze del Covid. "L'ho sentito al telefono, lui è un combattente, un leone, è forte. Solo in questo momento deve stare a riposo forzato, i medici lo hanno detto chiaramente", ha ribadito Tajani. (Rin)