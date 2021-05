Spagna: Catalogna, Aragones nuovo presidente Generalitat con soli voti indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pere Aragones, leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), è stato eletto oggi presidente della Generalitat grazie all'appoggio in blocco dei pro indipendenza composto da Uniti per la Catalogna (JxCat) e dal partito antisistema Candidatura di unità popolare (Cup) che insieme sommano 74 consiglieri regionali. Tutti gli altri partiti (61 seggi) si sono espresse in modo contrario. Dopo due dibattiti di investitura falliti il 26 ed il 30 marzo, nei giorni scorsi Erc e JxCat hanno raggiunto un'intesa che ha permesso ad Aragones di essere nominato nuovo presente, scongiurando un ritorno alle urne. (Spm)