G20 Salute: Sassoli, necessaria condivisione brevetti dei vaccini anti-Covid

- In questa emergenza è assolutamente necessaria la condivisione dei brevetti dei vaccini anti-Covid. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo al Summit globale della Salute a Roma. "A un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, che colpì per prima l'Italia nell'inverno del 2020, abbiamo insieme percorso un importante tratto di strada e possiamo preparare un quadro comune di azione internazionale per prevenire e proteggerci da future crisi sanitarie", ha detto. "Questo vertice è quindi una grande occasione per trovare soluzioni concrete nel segno della nostra interdipendenza. Di agire insieme per il bene comune globale", ha aggiunto. Per Sassoli questo significa in primo luogo "sapere che un solo filo lega salute umana, benessere animale e protezione dell'ambiente" e che "l'azione contro il cambiamento climatico, contro il degrado ambientale, la perdita di biodiversità e per una produzione alimentare sostenibile è fondamentale per proteggere gli esseri umani dagli agenti patogeni emergenti". (segue) (Beb)