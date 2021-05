G20 Salute: Sassoli, necessaria condivisione brevetti dei vaccini anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi, "la crisi ci ha ricordato l'importanza della cooperazione multilaterale. La cooperazione e il coordinamento nel quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e della Organizzazione mondiale del Commercio (Omc) sono essenziali per uscire tutti insieme da questa crisi globale", ha proseguito. "In linea con la sua adesione di lunga data al multilateralismo, l'Ue ha deciso sin dall'inizio della pandemia di esportare i vaccini prodotti nel suo territorio e di finanziare la piattaforma Covax con 2,2 miliardi di euro, permettendo la fornitura di 68 milioni di dosi a Paesi a medio e basso reddito. Non solo. Gli Stati Membri dell'Unione europea hanno anche annunciato la condivisione di oltre 11 milioni di dosi in sovrannumero con Paesi in via di sviluppo", ha continuato. Per Sassoli sarebbe "un passo molto concreto se tutti i Paesi membri del G20 decidessero anch'essi di condividere una quantità ragionevole di vaccini con i Paesi in difficoltà, di eliminare le restrizioni all'esportazione, e in particolare lo facessero per le dosi destinate allo strumento Covax". (segue) (Beb)