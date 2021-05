G20 Salute: Sassoli, necessaria condivisione brevetti dei vaccini anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente del Parlamento europeo è "una questione di responsabilità e di convenienza, perché non vi è sicurezza per nessuno, se non mettiamo tutti in sicurezza". Il presidente dell'Eurocamera ha specificato che bisogna "esplorare soluzioni coordinate in sede multilaterale che prevedano non solo la condivisione volontaria di licenze per la produzione, uno strumento efficace per rafforzare la produzione, ma anche forme obbligatorie di condivisione delle licenze nel quadro di una situazione di emergenza quale quella attuale". Infine, è "l'intera comunità internazionale che deve assumersi una responsabilità condivisa. Per questo sosteniamo la richiesta di negoziare un nuovo trattato globale per rafforzare il sistema comune di monitoraggio e risposta alle epidemie", ha concluso Sassoli. (Beb)