Speciale energia: Culicchi (Gas Intensive), Cingolani intervenga per imprese ad elevato utilizzo di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, può intervenire in favore della competitività delle imprese ad elevato utilizzo di gas, come ha sottolineato il senatore Paolo Arrigoni in una sua recente interrogazione. Così in una nota Paolo Culicchi, presidente di Gas Intensive (il maggiore consorzio di imprese ad elevato intensità di uso di gas in Italia). "Per questo motivo ho scritto una lettera sullo stesso argomento toccato dalla interrogazione al ministro: attendiamo un suo intervento di riduzione degli oneri di sistema per le imprese ad elevato utilizzo di gas, anche perché leggendo il suo programma d'azione illustrato in Parlamento e ascoltandolo in altre sedi, gli uomini di impresa hanno apprezzato l'approccio pragmatico e fattivo ed il riconoscimento del ruolo chiave del gas proprio per la transizione energetica”, ha detto. “A nome di centinaia di imprese manifatturiere, dico che siamo lieti di registrare unità di intenti a livello politico e auspichiamo una pronta azione del ministro Cingolani: che sulle imprese italiane gravi un gap di prezzo del gas è un fatto incontrovertibile e che questo momento storico richieda e suggerisca un sostegno alla competitività delle imprese è un fatto", ha detto. (Com)