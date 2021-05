Speciale energia: a Guadalupa sei impianti eolici Made in Italy con pale resistenti ai tifoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i test al Massachusetts Clean Energy Center di Boston, vede la luce il progetto italiano da 20 milioni di euro per l’installazione di sei impianti eolici in condizioni meteo estreme sull’isola di Grande-Terre a Guadalupa, nelle Antille francesi. Lo riferisce un comunicato stampa di Leitwind, l'unico produttore italiano di impianti eolici classe Megawatt. Il parco eolico produce in un anno fino a 23 milioni di kilowattora di energia verde con pale resistenti a raffiche di vento di 250 chilometri orari. “Si tratta di un progetto ambizioso che siamo riusciti a portare a termine nonostante condizioni meteo spesso al limite e che comunque grazie allo sviluppo della nuova pala ha evidenziato la forza innovativa della nostra azienda”, ha commentato Davide Albani, responsabile della divisione Leitwind in seno al Gruppo Hti. Come riferisce la nota sono sei le turbine LTW80 da 1,65 megawatt classe Typhoon che nei giorni scorsi sono entrate a pieno regime, dopo che le opere di installazione avevano avuto inizio lo scorso mese di ottobre. (Res)