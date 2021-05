Speciale energia: Crippa (M5s), su mercato libero bollette troppo care, proteggere cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia sono 12,9 milioni i clienti domestici che rimangono ancora nel servizio di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica: il mercato libero dell'energia costa di più. Lo scrive su Facebook Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati. “L’Autorità aveva già fatto sapere che nel 2019 i clienti domestici avevano pagato mediamente oltre il 26 per cento in più sul mercato libero: la situazione non è cambiata nel 2020 con i costi di approvvigionamento che hanno mostrato un differenziale tra mercato libero e tutelato di circa quattro centesimi di euro per chilowattora", ha detto, aggiungendo che sulla base di una tabella fornita dall’Arera in audizione alla Camera “arriviamo a definire che i clienti nel mercato libero hanno pagato il 52 per cento in più del servizio di maggior tutela”. “Davvero a queste condizioni possiamo obbligare i cittadini a uscire dalla maggior tutela? Per noi assolutamente no: sarebbe una scelta irresponsabile esporre ad aumenti milioni di consumatori", ha concluso. (Com)