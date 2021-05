Speciale energia: Crisostomo (Enel), saremo parte attiva del Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea di futuro dell'Europa contenuta nelle strategie del Recovery Plan coincide con quella del nostro piano industriale. Siamo interessati a partecipare alle gare per vari progetti", dice a "Il Sole 24 Ore" il presidente di Enel, Michele Crisostomo, che ha guidato la sua prima assemblea della società. "Il peso degli investitori istituzionali sta crescendo. Oggi l'attenzione è sulla competizione nelle rinnovabili che può comprimere i margini, ma il mercato ha ben compreso la nostra strategia e la condivide". Enel è la prima società italiana per capitalizzazione di Borsa. "La presenza di investitori istituzionali soprattutto esteri è cresciuta nel tempo. Oggi il 62,3 per cento del capitale è in mano a investitori, soprattutto fondi anglosassoni, i piccoli risparmiatori possiedono il 14 per cento". "In questa fase - spiega il presidente - l'attenzione è concentrata sullo sviluppo delle energie rinnovabili. È un mercato che sta diventando sempre più competitivo, per cui i prezzi tendono a scendere e i margini si assottigliano. Gli investitori guardano al nostro modello di business e a come questo trend è controbilanciato dalle nostre attività. Se noi fossimo un operatore che fa solo rinnovabili saremmo molto esposti al rischio di mercato. Invece Enel ha un mix di generazione che si sta decisamente orientando in questa direzione, ma all'interno di una catena di valore in cui si integrano le reti, che rappresentano un pilastro del nostro modello, e i clienti - 70 milioni a livello globale - ai quali proporre nuovi servizi a valore aggiunto", ha concluso Crisostomo. (Res)