Speciale energia: Russia-Polonia, Gazprom spera di poter proseguire contratto di fornitura gas naturale

- Le trattative commerciali di Gazprom con la Polonia continuano "nonostante le molte polemiche e le dichiarazioni di politici e aziende". Lo ha affermato in conferenza la vicepresidente di Gazprom e direttore generale di Gazprom Export, Elena Burmistrova, citata dall'agenzia "Lenta". Le autorità di Varsavia affermano di non voler rinnovare il contratto per l'acquisto di gas russo in scadenza nel 2022. La Polonia, ha osservato Burmistrova, rimane una "controparte affidabile" ed è un "grande Paese" con cui la Russia collabora da molto tempo. Il contratto per la fornitura di gas russo alla Polonia è stato firmato nel 1996. Negli ultimi anni la Polonia ha ripetutamente affermato di considerare l'accordo iniquo e non redditizio. Varsavia intende sostituire le forniture russe con gas naturale liquefatto (Gnl) da Qatar e Stati Uniti. (Rum)