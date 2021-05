Speciale energia: russa Gazprom rinuncia a costruire oleodotti in India e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia russa Gazprom non sta attualmente prendendo in considerazione la costruzione di gasdotti in India, così come in Giappone. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Elena Burmistrova, vicepresidente del consiglio di amministrazione della holding di Stato e direttore generale di Gazprom Export. "Attualmente non stiamo prendendo in considerazione la costruzione di un gasdotto per l'India. Diversi anni fa ci sono stati dibattiti in merito, in particolare su proposta della parte indiana. Tuttavia, come comprenderete, questa è una rotta che richiede un livello troppo alto di investimenti. C'è la cosiddetta 'condotta flessibile' per le forniture all'India, che stiamo attuando con successo. Nel 2020, abbiamo fornito all'India circa 1,8 milioni di tonnellate sotto forma di Gnl", ha dichiarato Burmistrova. L'impiego di Gnl può rappresentare la soluzione anche per quanto riguarda le forniture al Giappone, verso il quale non si prevede la costruzione di gasdotti. "Al momento non stiamo prendendo in considerazione un progetto del genere. Crediamo di essere in grado di fornire Gnl anche al Giappone, chiudendo così la questione", ha affermato Burmistrova. Nel 2015 Gazprom ha firmato un contratto a lungo termine per l'acquisto di Gnl da Yamal Lng, che prevede la fornitura da parte di Yamal Trade a Gazprom Marketing & Trading Singapore di 2,9 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno. (Rum)