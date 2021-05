Speciale energia: Ucraina intende vietare forniture di elettricità da Bielorussia e Russia fino a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale ucraina per la regolamentazione statale nei settori dell'energia e dei servizi pubblici intende vietare la fornitura di elettricità dalla Bielorussia e dalla Russia per il periodo fino al primo ottobre di quest'anno. È quanto emerge dall'ordine del giorno della riunione pubblicato sul sito web del regolatore. L'esame della questione è fissato il 26 maggio. Il punto all'ordine del giorno riguarda la "limitazione a 0 megawatt della capacità di importazione di elettricità in Ucraina, offerta in aste mensili e giornaliere, attraverso la frontiera tra l'Ucraina e gli Stati non membri della Comunità dell'energia". Il documento, che entrerà in vigore il giorno dell'adozione, annulla anche i risultati delle aste annuali, in cui è già stata assegnata la capacità per il 2021 attraverso le frontiere tra Ucraina e paesi non membri della Comunità energetica del sud-est Europa. (Rum)