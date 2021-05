Fisco: Serracchiani (Pd), faremo una riforma complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è "da sempre in prima linea per un fisco più equo e più giusto. Per questo fin dal 2014 abbiamo tagliato le tasse ai lavoratori in busta paga e siamo impegnati ad aumentare i redditi dei lavoratori autonomi attraverso il taglio dei costi fissi e delle tasse. Siamo il partito della giustizia sociale e faremo una complessiva e progressiva riforma del fisco. Vogliamo occuparci del ceto medio e anche del futuro dei giovani, tra i più colpiti dalla pandemia, e per questo è ragionevole ci sia un minimo impegno dell'uno per cento più ricco della popolazione". Lo afferma in una nota Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. (Com)