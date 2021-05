I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccino: Bianchi, contiamo su risposta Ema per i più giovani - "Abbiamo già operato col ministro Speranza e gli altri ministri per gestire in sicurezza la riapertura, non solo su quello all'interno della scuola, ma anche sulla parte che avviene prima e dopo, come i trasporti. Il tema dei vaccini è un tema cruciale". Così a Start, su Sky Tg24, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi parlando della possibilità di vaccinare gli studenti. "Ho apprezzato molto - ha detto - che la Regione Lazio abbia già reso disponibile la possibilità di vaccinare i ragazzi che faranno la maturità quest’anno. L’Ema il 28 maggio ci dirà se avremo il vaccino Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Contiamo molto su questo". (Rin)