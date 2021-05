Migranti: Battilocchio (FI), Draghi alzi la voce al Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo a Pozzallo di 415 migranti "rischia di passare come evento ordinario di una routine alla quale non possiamo e non vogliamo abituarci. La lotta all’immigrazione clandestina ed alle reti criminali collegate deve essere un presupposto irrinunciabile della politica europea in materia. Così come la necessaria cogenza della suddivisione della responsabilità tra i 27 Stati sul tema ricollocamenti: abbiamo assistito in questi anni ad un inaccettabile scaricabarile, soprattutto sulle spalle degli Stati Ue bagnati dal Mediterraneo". Lo dichiara in una nota Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del partito di Silvio Berlusconi. "Nel Consiglio europeo di lunedì e martedì prossimi il presidente Draghi dovrebbe far valere la sua autorevolezza e porre, con forza, la questione di un necessario imprescindibile approccio comunitario alla tematica delle migrazioni e del controllo dei confini. Forza Italia sta predisponendo una serie di proposte migliorative per il ‘Nuovo Patto europeo sulle Migrazioni’ che costituirà la cornice di riferimento Ue per i prossimi anni. Ma nel frattempo - conclude Battilocchio - va combattuta con risolutezza l’emergenza, anche chiedendo maggiore collaborazione ai Paesi di transito. Va inoltre applicato nel nostro Paese il regolamento approvato nella scorsa legislatura che regolamenta il lavoro di queste Ong". (Com)