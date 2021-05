Medio Oriente: Aboul Gheit (Lega araba), Israele venga processato da Corte penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele dovrebbe essere "processato per i crimini commessi in conformità con lo statuto della Corte penale internazionale (Cpi)". Lo ha detto il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, dopo l'annuncio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. Aboul Gheit ha accolto con favore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, elogiando l'iniziativa egiziana che è riuscita a porre fine all'escalation e a far reggere la tregua tra Israele e le fazioni palestinesi. Gli sforzi dell'Egitto hanno contribuito notevolmente a ridurre le perdite e porre fine agli attacchi israeliani a Gaza, ha aggiunto il numero uno del consesso degli Stati arabi. Tuttavia, Aboul Gheit ha spiegato che l'accordo di tregua a Gaza non significa che non vi sia alcuna responsabilità per i "crimini commessi durante questo sanguinoso scontro, che ha visto bambini e donne essere la metà delle vittime a Gaza, oltre alla terribile distruzione delle infrastrutture nella Striscia di Gaza". Aboul-Gheit ha esortato ad avviare i negoziati, sulla base del diritto internazionale, "per porre fine all'occupazione e stabilire uno Stato palestinese indipendente, sulla base dei confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale". (Cae)