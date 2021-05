Polonia: indice dei prezzi alla produzione al 5,3 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) in Polonia raggiunge il 5,3 per cento annuo ad aprile. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Gus). Si tratta del ritmo di crescita più elevato da quasi un decennio. Rispetto al mese di marzo, i prezzi per la produzione industriale sono aumentati dello 0,5 per cento. Secondo le previsioni degli economisti l'aumento anno su anno avrebbe dovuto essere del 4,9 per cento. A provocare questo aumento superiore alle aspettative è la combinazione dell'aumento della domanda e di quello dei prezzi di semilavorati e materie prime, a sua volta ascrivibile alla scarsità di queste ultime. Quel che è peggio, segnalano gli economisti della multinazionale bancaria statunitense Citi, è che quello di aprile probabilmente non sarà l'apogeo dell'inflazione in Polonia, giacché le conseguenze degli aumenti dei prezzi per la produzione industriale polacca si riverbereranno sul prezzo finale delle merci e dunque sui consumatori. (Vap)