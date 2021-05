Roma: 4 spacciatori arrestati nelle ultime 24 ore, sequestrate cocaina e hashish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano i servizi antri droga della polizia di Stato nella Capitale. Un altro pusher è caduto nella rete degli agenti del commissariato Sant'Ippolito, diretto da Roberto Cioppa. A finire in manette un giovane 22enne originario di Potenza che è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e di 100 euro. Nel pomeriggio di ieri gli investigatori si sono appostati in via del Forte Tiburtino all'altezza del civico 162 e, dopo una breve attesa, hanno notato un uomo che con fare sospetto accedeva all'interno di un cortile condominiale dove incontrava il 22enne per ritirare la merce illecita. A quel punto sono stati fermati e per D.B.C. è scattato l'arresto. Le stesse modalità di intervento hanno visto protagonisti gli agenti del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi, in piazza Montegrappa dove è stato arrestato D.M.A. 43enne romano. I poliziotti insospettiti da un soggetto a bordo strada che passeggiava nervosamente avanti e indietro hanno deciso di osservarlo appurando poco dopo l'arrivo del 43enne a bordo di una grossa autovettura. Da li a poco lo scambio droga soldi tra pusher ed acquirente avvenuto sotto gli occhi degli agenti; immediata la perquisizione che ha portato al rinvenimento di 10 grammi complessivi di cocaina e la somma di 130 euro in contanti. (segue) (Rer)