Roma: 4 spacciatori arrestati nelle ultime 24 ore, sequestrate cocaina e hashish (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, nel pomeriggio di ieri, in via della Bufalotta, durante un servizio congiunto mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di un locale commerciale, già attenzionato dagli investigatori quale luogo di incontro e scambio di sostanze stupefacenti, gli uomini del III distretto di pubblica sicurezza Fidene Serpentara diretto da Fabio Germani e i poliziotti della Sezione volanti, diretto da Marco Sangiovanni, hanno arrestato A.C. un 26enne romano. Il giovane è stato colto in flagrante durante la cessione di una dose di cocaina di 0,57 grammi ad una donna che, al momento del controllo da parte dei poliziotti teneva ancora stretta in mano la bustina appena ricevuta dal giovane pusher. L'immediata perquisizione presso l'abitazione del 26enne ha portato al rinvenimento di 22 grammi di cocaina suddivisi in 42 involucri di cellophane trasparente e la somma di 750 euro suddivisa in banconote di diverso taglio. In via Malnate invece, durante un controllo in strada in zona Primavalle, nel pomeriggio di ieri, ancora gli uomini della Sezione Volanti, hanno arrestato un 17enne, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il minore è stato trovato in possesso di 419 grammi di hashish. (Rer)