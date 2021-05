G20 Salute: Draghi, pandemia ci ha mostrato importanza cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha mostrato l’importanza della cooperazione internazionale per affrontare la crisi sanitaria in corso e quelle future. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel saluto di benvenuto al Summit globale sulla salute in corso oggi a Roma. Ringraziando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo fianco, il presidente Draghi ha illustrato come si svolgeranno i lavori odierni, attraverso il contributo di scienziati, medici, filantropi ed economisti. “Dobbiamo guardare attraverso paesi e discipline diverse se vogliamo capire cosa è andato storto durante questa pandemia e cosa possiamo fare meglio in futuro”, ha detto Draghi. (Les)