Cina-Pakistan: 70 anni di relazioni bilaterali, scambi di messaggi tra leader

- Il presidente della Cina Xi Jinping e il presidente del Pakistan Arif Alvi e i primi ministri dei due Paesi si sono scambiati messaggi di congratulazioni in occasione del 70mo anniversario delle relazioni diplomatiche. "Cina e Pakistan sono partner strategici di lunga data e, negli ultimi anni, con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, la costruzione del Corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec) ha raggiunto risultati notevoli, portando benefici alle popolazioni dei due Paesi e aggiungendo un forte impulso alla prosperità regionale", ha dichiarato Xi nel suo messaggio. La Cina "attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con Islamabad" ed è disposta a "cooperare per realizzare una comunità dal futuro condiviso ancora più salda", ha aggiunto il presidente cinese. In risposta, l'omologo del Pakistan ha affermato che Islamabad è "grata a Pechino soprattutto per il prezioso sostegno della Cina alla lotta contro il Covid-19" ed è pronta a "collaborare con la Cina in vista di legami ancor più ravvicinati" e a "celebrare il 70mo anniversario della diplomazia sino-pachistana". Il presidente Alvi ha inoltre commentato che "la costruzione del Corridoio economico con la Cina sta divenendo un progetto dimostrativo di alta qualità della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), dimostra l'impegno dei due Paesi". (segue) (Cip)