Albania: ambasciatrice Usa Kim, i giorni dell'impunità devono finire

- I giorni dell'impunità devono finire in Albania: lo ha detto l'ambasciatrice degli Stati Uniti a Tirana, Yuri Kim, commentando la vicenda del divieto di ingresso disposto da Washington per l'ex presidente albanese Sali Berisha. Parlando ai giornalisti dalla località di Pashalimani, dove ha assistito ad alcune attività dell'esercitazione Nato Defender Europe 2021, l'ambasciatrice Kim ha detto di confermare quanto affermato sul caso Berisha dal segretario di Stato Usa Anthony Blinken. "Il messaggio è che l'Albania sta cambiando, l'Albania è un Paese membro della Nato. L'Albania sarà nell'Ue, è un Paese amico ed un alleato degli Stati Uniti", ha dichiarato l'ambasciatrice statunitense a Tirana. "Lo stato di diritto deve prevalere", ha aggiunto Kim secondo cui i giorni dell'impunità devono finire e "tutti dobbiamo lavorare" per questo obiettivo. (segue) (Alt)