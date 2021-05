Albania: ambasciatrice Usa Kim, i giorni dell'impunità devono finire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Albania Sali Berisha ha dichiarato ieri che denuncerà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, dopo che mercoledì il Dipartimento di Stato ha imposto il divieto di ingresso a lui ed alla sua famiglia negli Stati Uniti per il coinvolgimento in un "significativo caso di corruzione". “Ho pubblicamente autorizzato il mio avvocato a denunciare il signor Blinken perché mi ha offeso pubblicamente senza alcuna evidenza. Questa è una decisione inusuale ma sono costretto a prenderla perché ha detto molte cose non vere sul mio conto”, ha detto Berisha durante una conferenza stampa. “L'identità e la dignità sono le questioni più importanti per un essere umano. Se violate l'onore e l'identità di qualcuno, lo svalutate di fronte alla sua famiglia, alla società e al paese in cui vive. Sono stato il presidente e il primo ministro di questa nazione, sono stato responsabile della dignità di questa nazione, e ho ho cercato di fare tutto ciò che era in mio potere per onorare la loro dignità e identità", ha aggiunto. (segue) (Alt)