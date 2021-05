Albania: ambasciatrice Usa Kim, i giorni dell'impunità devono finire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto di ingresso negli Stati Uniti imposto dal Dipartimento di Stato Usa all'ex presidente dell'Albania Sali Berisha potrebbe portare benefici per il Partito democratico albanese, secondo alcuni esperti della politica albanese citati dal portale d'informazione "Birn". Secondo gli esperti, questa decisione contro l'ex presidente ed ex premier albanese potrebbe "liberare" il Partito democratico "dall'influenza e dall'eredità" di Berisha. Nella loro opinione, dopo aver perso per la terza volta consecutiva le elezioni il 25 aprile, il Partito democratico ha ora "l'opportunità di ridefinirsi e di cercare una nuova ragion d'essere". Secondo gli esperti citati, quella che appare come una decisione dannosa per il partito dell'opposizione di centro destra nel lungo termine può determinare effetti positivi con una "nuova immagine" per il partito, che deve investire per diventare "più moderno, affidabile, meritevole di fiducia e un buon partner". (segue) (Alt)